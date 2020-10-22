Москва, , 00:43 — REGNUM Заявление вирусолога и доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна о том, что вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной для людей с иммунодефицитом, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили своё мнение 21 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

«Тысячи умирают от реальных болезней каждый день, не дождавшись медицинской помощи. У нашего Минздрава все болезни исчезли, кроме COVID-19, который и лечить не надо, потому что нечем. А если и берутся, то от медикаментозного гепатита всё равно умрёшь», — считает Иван И.

Множество комментаторов пришли к выводу, что если опираться на слова вирусолога, то выходит, что вакцина от коронавируса будет малоэффективна в рамках вакцинации российского общества. По видению граждан, народ России пребывает в постоянном стрессе и плохой экологической обстановке, которые могут стать причиной возникновения иммунодефицита.

«На основе прочитанного можно сделать вывод, что это лекарство для Россиян в целом малоэффективно, так как у нас большинство людей находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем. Действенность лекарства под вопросом», — пишет пользователь под псевдонимом «Север 5».

Другие оказались уверены, что подобное высказывание врача может стать одним из первых звоночков, которые говорят о том, что вакцина от коронавируса может оказаться намного менее эффективной нежели, как её пытаются представить официальные власти.

«Уже пошли отмазки. После вакцинации пациентам почему-то запрещают брать анализы на антитела. Австрийские врачи говорят, что у переболевших антитела исчезают через 2−3 месяца. И есть опасения, что после вакцинации антитела также быстро будут исчезать и вакцина будет бесполезной. Они думают, что просто скоро появится лекарства от COVID-19 и вакцина не понадобится», — поделился Александр К.

Нашлись и те, кто считает, что появление российской вакцины от COVID-19 было обусловлено лишь целями обеспечить России репутационный вес в области вирусологии. А также поднять её в глазах всего мира на новый уровень, благодаря изобретению новой вакцины быстрее всех.

«В нашей стране сложно найти человека, который ежедневно не испытывает стресс. Такова реальность жизни в России. Да и пожилых людей не мало. Что же это за вакцины, которые не всем могут оказать помощь? Главное — похвалиться перед всем миром, какие мы умные, первыми создали вакцину. А о последствиях думать будем потом», — написала Татьяна.

Напомним, 21 октября вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что вакцинация от коронавируса может стать неэффективной для людей, у которых диагностирован иммунодефицит.