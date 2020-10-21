Москва, , 23:40 — REGNUM Российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди, улетают с Международной космической станции (МКС) на Землю, разместились в корабле «Союз МС-16» и задраили переходные люки, сообщает 21 октября «Роскосмос».

Все трое наденут внутри корабля скафандры «Сокол КВ-2», а также произведут проверку систем и герметичности корпуса.

«Союз МС-16» должен отстыковаться от модуля «Поиск» МКС в 02:32 мск. Спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск на Землю, а остальные элементы корабля сгорят в плотных слоях земной атмосферы.

По расчётам специалистов «Роскосмоса», спускаемый аппарат должен приземлиться в 05:55 мск в 147 км юго-восточнее от города Джезказган в Казахстане.

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