Москва, , 14:45 — REGNUM Московский физико-технический институт выступит организатором Международной распределенной олимпиады по физике 2020. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Из-за пандемии в этом году мероприятие пройдет в дистанционном формате с 7 по 15 декабря. Принять участие в олимпиаде смогут те учащиеся, которые должны были выступить на отмененной олимпиаде в Литве.

«Дистанционный формат олимпиады внес существенные изменения в ее организацию. В настоящее время мы направляем приглашения странам-участницам и уже видим положительные отклики. Обычно в IPhO принимало участие около 90 стран, сейчас из-за противоэпидемических ограничений мы ожидаем несколько меньшее количество. При организации именно этой олимпиады нами в первую очередь движет желание дать школьникам-физикам то долгожданное мероприятие, к которому они готовились, может быть, не один год», — заявил ИА REGNUMтренер сборной России по физике, сотрудник Учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ (вуз — участник проекта «5−100») Виталий Шевченко.

Он обратил внимание, что IPhO — одно из самых сложных мероприятий и состоит из теоретического и экспериментального тура, каждый из которых длится 5 часов.

«Экспериментальный тур — неотъемлемая часть олимпиады по физике, её традиция. Мы приложим все усилия, чтобы доставить в страны-участницы комплекты оборудования для экспериментального тура. С учетом сложной логистики и трансграничных ограничений оборудование должно быть простым, безопасным к перевозке и отказоустойчивым, — пояснил Шевченко. — При разработке задач также учитываются некоторые ограничения. В обычном формате перед каждым туром собирается коллектив из 160 руководителей делегаций, который обсуждает задачи за день до мероприятия. Пока руководители делегаций обсуждают и переводят задания, школьники не имеют доступа к средствам связи. Реализовать сейчас подобное просто невозможно. В данной ситуации мы планируем сделать задания сложными, но короткими, для быстрого перевода».

Добавим, что наблюдать за соблюдением правил IPhO будут официальные представители, также на олимпиаде будет организована видеорегистрация.

IPhO — International Physics Olympiad — ежегодные международные соревнования по физике среди школьников разных стран. Олимпиада способствует укреплению международного взаимодействия в сфере школьного физического образования и часто выступает платформой для будущего сотрудничества в науке.