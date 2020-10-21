Москва, , 10:17 — REGNUM Ученые-разработчики из Кабардино-Балкарии приняли участие в IX международном форуме «Открытые инновации», который стартовал в инновационном центре «Сколково». Он проводится в нынешнем году в онлайн-режиме, но есть и единственная очная площадка, на которой представлены проекты разработок в сфере инноваций.

Специалисты из Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М.Бербекова привезли на форум свои разработки и образцы продукции, сообщили 21 октября впресс-службе главы и правительства региона. Это суперконструкционные полимерные материалы и технологии. Сферой использования этой продукции является авиа‑ и автомобильная промышленность, а также аддивные технологии в медицине и нефтегазовом производстве.

Известно, что форум продлится до 21 октября, на его полях состоятся более 100 деловых сессий. Участие в них примут свыше 400 представителей бизнеса, науки, органов власти и мировых корпораций.