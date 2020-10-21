Лондон, , 07:59 — REGNUM Исследование, которое должно помочь установить минимальную дозу коронавируса SARS-CoV-2, необходимую для инфицирования человека, проведут в Великобритании на добровольцах, сообщает агентство Bloomberg.

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Для этого группу людей намерено заразят этим вирусом. Предполагается, что изучение указанное исследование поможет в разработке вакцины против SARS-CoV-2.

Программа получила название Human Challenge. Контракт о ее запуске подписан правительством Великобритании с фаркомпанией Open Orphan Plc. Для проведения эксперимента планируют выделить $43 млн.

Компании Pfizer Inc. и AstraZeneca, которые занимаются разработкой вакцин от коронавируса, отметили, что не собираются участвовать в такого рода испытаниях. В другой фармкомании — Johnson & Johnson — заявили, что «наблюдают за процессом с осторожностью».

В Open Orphan Plc. подчеркнули, что это исследование должно предварительно пройти оценку властей и специально комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября издание Financial Times распространило информацию о том, что в Великобритании две тысячи добровольцев намерено заразят SARS-CoV-2 после введения вакцины для определения эффективности препарата.

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