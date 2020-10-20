Пекин, , 19:59 — REGNUM В Китае проходят клинические испытания собственных вакцин от коронавирусной инфекции. Тестирование препаратов проходит успешно и достигло 3-й фазы, и до сих пор не зафиксировано никаких побочных эффектов. Об этом 20 октября сообщает Синьхуасо ссылкой на заявление официального представителя Министерства науки и технологий КНР Тянь Баого.

Уточняется, что четыре типа вакцин, разработанных и произведенных в КНР, использовались для прививок в общей сложности 60 тыс. добровольцев. На настоящий момент у руководителей проектов крепнет убеждение в их полной безопасности.