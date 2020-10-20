Москва, , 07:02 — REGNUM Учёные из США и Китая не помогали коронавирусу обрести те свойства, которыми он обладает сейчас, однако они могли это сделать, заявил 19 октября бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в интервью Национальной службе новостей.

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"В 2013 году совместно китайцы и американцы провели полное геномное секвенирование коронавируса и обратную рестрикцию. — сказал он. — Но там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус».

По словам Онищенко, учёные просто доказали, что подобное редактирование можно выполнить не только с коронавирусом, но и с любым другим вирусом. Однако этого делать не стали, а с мелких млекопитающих на человека SARS-CoV-2 перешёл самостоятельно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат выступил против «закрытия» России на карантин. По его мнению, в стране нельзя вводить такие же жёсткие ограничения из-за распространения коронавируса, какие были весной.

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