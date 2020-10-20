Бразилиа, , 05:45 — REGNUM В Бразилии исследователи убедились в эффективности при лечении больных с COVID-19 противогельминтного препарата нитазоксанида. Об этом министр науки, технологии и инноваций Бразилии Маркус Понтис заявил 19 октября в ходе церемонии в президентском дворце.

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По его словам, способность этого препарата снижать вирусную нагрузку научно доказана.

«На практике это означает, что это лекарство снижает заразность тех, кто его принимает и, более того, снижает вероятность проявления у них более серьёзных симптомов заболевания, госпитализации и летального исхода», — сказал Понтис.

По информации ведомства, в ходе тестирования около двух тысяч лекарственных средств, именно нитазоксанид продемонстрировал наивысшую эффективность в противодействии новому коронавирусу. Лабораторные исследования были подтверждены учёными во время последующих клинических испытаний при участии около 1,5 тыс. добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено почти 11 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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