Москва, , 05:23 — REGNUM Изменение ряда привычек может помочь человеку повысить иммунитет, что будет дополнительным фактором в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом заявил Радио Sputnik руководитель Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов.

По словам специалиста, регулярные занятия физкультурой являются одной из мер укрепления иммунной системы человека. Однако, как подчеркнул Викулов, чрезмерные физические нагрузки лишь навредят в этом вопросе, поскольку они приводят к стрессам и негативному влиянию на эндокринную систему.

Кроме того, эксперт отметил, что на иммунитет оказывают воздействие и пищевые привычки человека. Так, отрицательно влияет на организм повышенный уровень холестерина. Викулов добавил, что курение и частое употребление алкогольных напитков также ослабляют иммунную систему.

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