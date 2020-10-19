Москва, , 22:31 — REGNUM В российском сегменте МКС перестал функционировать туалет, экипаж пытается его отремонтировать, сообщает 19 октября Центр управления полётами (ЦУП).

О неисправности ассенизационно-санитарного устройства в ЦУП сообщил работающий на борту МКС российский космонавт Анатолий Иванишин.

По его словам, ситуация «очень плохая». Наземные консультанты полагают, что причиной выхода устройства из строя может быть образовавшийся воздушный пузырь.

Напомним, на борту МКС есть два ассенизационно-санитарных устройства, второе расположено в американском сегменте орбитальной станции. В ноябре 2019 года выходил из строя туалет в американском сегменте МКС и астронавтам США пришлось пользоваться памперсами.

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