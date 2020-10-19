Москва, , 22:06 — REGNUM В начале третьей декады октября в центральные районы европейской части России вернется теплая погода, сообщает 19 октября центр «Фобос».

По утверждению синоптиков, температура воздуха будет на 5−7 градусов превышать среднестатистические показатели конца октября.

«В большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается повышение температуры воздуха в пятницу до +9…+12 градусов, в регионах Черноземья и Среднего Поволжья до +13…+16 градусов», — указано в сообщении официального сайта центра «Фобос».

При этом метеорологи обещают потепление и более восточным российским регионам. К ближайшим выходным в Башкирии и в Оренбургской области вероятно повышение температуры воздуха до 13 градусов по шкале Цельсия.

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