Москва, , 19:49 — REGNUM Новая разновидность коронавируса, которую нашли норвежские медики в городе Тронхейм, стала поводом для бурной дискуссии между интернет-пользователями. Граждане оставили свои комментарии 19 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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"Ну, пошло-поехало. Теперь с завидной регулярностью будут новые вирусы по всему миру находить», — уверен пользователь Monsieur N.

Ряд граждан оказался уверен, что новый вид коронавируса будет не последним. Они считают, что новые разновидности COVID-19 будут появляться по всему миру в связи с мутацией.

«К сожалению, это только начало. Волн будет много и ковид будет всё время мутировать», — считает Игорь.

Часть людей испугалась за жителей Мурманска, в который часто заходят корабли с экипажем из норвежского города, в котором нашли новый вид коронавируса. Пользователи считают, что граждане России, находящиеся по соседству с Норвегией, пребывают в опасности.

«Твою дивизию. В этом городке наши рыбачки с Мурманска частенько ошиваются. Что ждёт бедный Мурманск?», — задаётся вопросом Manus Torvalds.

Отдельные граждане принялись активно иронизировать над ситуацией. Многие начали придумывать различные названия для нового вируса. К примеру, один из пользователь предложил назвать его по территориальной принадлежности «Coviking-2020». Некоторые комментаторы связали возникновение нового штамма с окончанием года. Они считают, что в каждый Новый год станет традиционным находить новый опасный вирус.

«Ну, правильно — приближается декабрь, к Рождеству готовится новый COVID-20. В прошлом году страной хозяйкой «коронады» был Китай, а уже в этом году на это звание претендует Норвегия. Возможно, скоро появятся новые претенденты», — пишет Janna Sun.

Напомним, медицинские работники в норвежском городе Тронхейм обнаружили новый штамм коронавируса. По их словам, вирус не совпадает ни с одним из тех образцов, которые были найдены ранее.