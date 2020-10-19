Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Падение на Землю крупного астероида за день до президентских выборов в США предсказал американский учёный-астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Свой прогноз исследователь опубликовал 18 октября на своей странице в Instagram.

Астероид 2018VP1, представляющий собой космический камень размером с холодильник, приближается к Земле со скоростью около 40,2 тыс. километров в час. По мнению учёного, астероид может упасть на поверхность нашей планеты 2 ноября, за день до выборов президента в США.

Вместе с тем Тайсон уточняет, что астероид не настолько большой, чтобы причинить непоправимый вред Земле. Поэтому, как пояснил учёный, «если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупный астероид 2018VP1 пройдёт на минимальном расстоянии от Земли за день до президентских выборов в США, назначенных на 3 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Астероид приблизится к Земле накануне выборов президента США