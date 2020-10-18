Лондон, , 19:25 — REGNUM Новый симптом, который может сигнализировать о заражении человека коронавирусом SARS-CoV-2, выявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета. Об этом передает Express со ссылкой на специалистов.

По мнению ученых, на заболевание COVID-19 могут указывать изменения слуха — звон или шум в ушах (тиннитус). Специалисты выяснили, что ряд пациентов, еще перед тем как узнать о диагнозе, жаловались на шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

Кроме того, в дальнейшем этот симптом у некоторых «тяжелых» пациентов приводил к полной потере слуха. Ученые призвали врачей по всему миру, которые занимаются выявлением случаев заражения коронавирусом среди пациентов, обращать внимание на этот симптом при постановке диагноза.

При этом отмечается, что тиннитус не обязательно может означать заражение SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, ранее команда ученых из Великобритании пришла к выводу, что COVID-19 может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха у пациентов.

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