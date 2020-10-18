Вашингтон, 18 октября 2020, 17:16 — REGNUM Американская космическая компания SpaceX запустила на земную орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9. Запуск транслировался 18 октября на официальной странице компании в социальной сети Twitter.
Благодаря запуску на земную орбиту было выведено 60 небольших спутников, необходимых для пополнения интернет-покрытия системы Starlink.
Запуск был осуществлен со стартового комплекса космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.
Напомним, это уже 14-й по счету запуск интернет-спутников Starlink, прошлый запуск состоялся 6 октября. В настоящее время орбитальная группировка спутников SpaceX на орбите состоит уже из 833 изделий.