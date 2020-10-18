Лондон, , 16:52 — REGNUM Изменение слуха у человека может являться одним из симптомов заражения коронавирусом нового типа. К такому выводу, как пишет Express, пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

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По данным журналистов издания, часть заразившихся SARS-CoV-2 пациентов до этого жаловались на звон или шум в ушах (тиннитус). Кроме того, для некоторых «тяжелых» пациентов с COVID-19 данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.

Ученые, которые проводили исследования, призвали врачей обращать внимание на пациентов, которые жалуются на любые изменения слуха. При этом они отмечают, что звон или шум в ушах также сопровождает и другие заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ученые из Ливерпульского университета, которые провели эксперимент на мышах, пришли к выводу, что риск смерти от COVID-19 в шесть раз увеличивает последовательное заражение SARS-CoV-2 и гриппом.

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