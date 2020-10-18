Москва, , 16:28 — REGNUM В Российской Федерации уже в течение нескольких месяцев после излечения от COVID-19 теряют антитела к нему около 15−20% пациентов. Об этом 18 октября заявил в эфире программы «Вести недели» директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

По его словам, из числа переболевших COVID-19 антитела теряют уже через месяц-два примерно 15−20% пациентов.

Тотолян добавил, что от этих антител у пациентов «не осталось и следа», так как «иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител».

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией сообщили, что за сутки в РФ было выявлено 15 099 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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