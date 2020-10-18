Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Порядка 15−20% пациентов, которые перенесли заражение коронавирусом, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после выздоровления. Об этом сегодня, 18 октября, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

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«Примерно 15−20% из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — рассказал Тотолян в интервью программе «Вести недели».

Напомним, что на сегодняшний день единственным шансом победит пандемию коронавируса является вакцина против SARS-CoV-2, так как лекарственного средства, которое бы непосредственно нейтрализовывало коронавирус в организме человека ещё не разработали.

В России разработана первая в мире вакцина против коронавируса, которая называется «Спутник V». Сейчас он проходит третью стадию клинических испытаний, при этом она уже официально зарегистрирована.

Также появилась вторая вакцина, разработанная в центре «Вектор».