Лондон, , 08:23 — REGNUM Риск летального исхода при COVID-19 повышается в два раза, если у пациента есть почечная недостаточность. Об этом сказано в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона, опубликованном 16 октября в журналеAnaesthesia.

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В ходе исследования были проанализированы данные о состоянии 372 пациентов, зараженных коронавирусом, которые в тяжелом состоянии попали в реанимацию. Выяснилось, что 216 пациентов страдали от проблем почками. Это были как хронические проблемы, так и проблемы, вызванные коронавирусом.

Из этих 216 человек скончались 107 (около 50%).

Из оставшихся 156 пациентов, у которых проблемы с почками не наблюдались, умерли только 32 человека (21%).

При этом, пятой части выживших из первой группы потребовалась заместительная почечная терапия (диализ). Она понадобилась им и после выписки.

На основании этих данные ученые из Имперского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что почечная недостаточность приводит к высокой смертности от COVID-19. Кроме того, у многих тяжелых пациентов после выписки появляется необходимость постоянной поддержки почек после выписки.

Связь течения COVID-19 с проблемами почек может свидетельствовать о том, что коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только легкие. Либо же это серьезные побочные эффекты лекарств, применяемых при лечении.