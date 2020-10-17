Ливерпуль, Великобритания, 17 октября 2020, 20:22 — REGNUM Риск смерти от COVID-19 в шесть раз увеличивает последовательное заражение SARS-CoV-2 и гриппом. Данные ученых из Ливерпульского университета, которые провели эксперимент на мышах, обнародованы на портале bioRxiv.
Так, британские ученые создали две группы мышей. Одну из групп грызунов они заразили коронавирусом, а вторую — последовательно гриппом и SARS-CoV-2.
Отмечается, что у мышей из первой группы течение заболевания было более легким в сравнении с теми, кто входил во вторую группу. Кроме того, смертность среди болевших COVID-19 и гриппом мышей превышала показатель грызунов из первой группы в шесть раз.
Один из авторов исследования отметил, что наличие сразу нескольких патогенов в организме усиливает «негативное влияние».
Как передавало ИА REGNUM, ранее команда ученых из Великобритании, которые изучили случай 45-летнего пациента, пришла в выводу, что COVID-19 может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха.
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