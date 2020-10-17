Ливерпуль, Великобритания, , 17:57 — REGNUM Исследование, которое помогло выяснить, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 увеличивает риск летального исхода, провели ученые из Ливерпульского университета. Выводы ученых, которые провели эксперимент на мышах, опубликованы на ресурсе bioRxiv.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

В сообщении говорится, что ученые заразили одну группу мышей последовательно гриппом и коронавирусом, а вторую — только SARS-CoV-2. В результате течение заболевания COVID-19 было более тяжелым у грызунов, которых заразили последовательно гриппом и коронавирусом.

Отмечается, что смертность среди мышей из данной группы в шесть раз превышала показатель грызунов из второй группы. Ученые считают, что «влияние на организм» усиливает одновременная циркуляция нескольких патогенов, так как влечет их конкуренцию.

Ранее портал MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Blood Advances сообщил, что исследователи из Дании подтвердили влияние группы крови человека на вероятность заражения SARS-CoV-2 и тяжесть течения заболевания COVID-19.

Читайте также: Названа самая устойчивая к SARS-CoV-2 группа крови