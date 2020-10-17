Пекин, , 11:28 — REGNUM Первая попытка погружения китайского глубоководного аппарата Fendouzhe на дно Марианской впадины будет предпринята до конца 2020 года. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на источники в Китайской государственной судостроительной корпорации.

Глубоководный аппарат Fendouzhe был собран в марте 2020 года. В настоящее время он проходит серию испытаний, включая подготовительные погружения в Южно-Китайском море.

Этот аппарат будет использоваться для погружения экипажа из трёх человек на дно Марианской впадины — самого глубокого океанического жёлоба. Сообщается, что первая попытка такого погружения будет предпринята до конца текущего года.

Погружение будет производиться над «Бездной Челленджера» — самой глубокой точки поверхности Земли. Ожидается, что погружение на глубину более 10 километров продлится около десяти часов. Восемь часов потребуется на спуск и подъём, ещё два часа экипаж потратит на выполнение научных задач на дне жёлоба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года российский аппарат «Витязь» стал первым в мире полностью автономным глубоководным аппаратом, достигшим дна Марианской впадины.

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