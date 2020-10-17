Копенгаген, , 11:03 — REGNUM В Дании группа исследователей пришла к выводу, что люди, обладающие первой группой крови наиболее устойчивы к воздействию коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood Advances.

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Исследователи проанализировали данные около 500 тысяч пациентов с COVID-19. Выяснилось, что среди заразившихся коронавирусом было заметно меньше людей с первой группой крови (AB0), тогда как тех, кто обладает второй (A), третьей (B) и четвертой (AB) группами крови, зараженных было больше.

Также отмечается, что исследователи из Канады, которые наблюдали за состоянием почти 100 пациентов с тяжелой формой COVID-19, обнаружили, что чаще всего в искусственной вентиляции легких нуждались пациенты с группами крови A или AB.

Напомним, что ранее уже проводились подобные исследования, которые установили. что обладатели второй группы крови чаще других умирают от последствий коронавируса.

Группы крови системы AB0 различаются между собой агглютиногенами A и B, являющимися гликопротеинами и расположенными на поверхности эритроцитов, и агглютининами альфа и бета, относящимися к классу иммуноглобулинов IgM и циркулирующих в плазме крови. В зависимости от комбинации этих агглютиногенов и агглютининов, выделяют четыре группы крови по этой системе.