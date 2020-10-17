Копенгаген, , 10:10 — REGNUM Исследователи из Дании утверждают, что люди, обладающие первой группой крови (AB0), в меньшей степени подвержены заражению коронавирусом SARS-CoV-2 и легче переносят коронавирусную инфекцию. Результаты исследований опубликованы в научном журнале Blood Advances.

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Ученые проанализировали показатели полумиллиона пациентов с COVID-19. Оказалось, что среди сдавших положительный тест на коронавирус оказалось меньше пациентов с группой крови AB0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). Датские специалисты считают, что связано это с тем, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

В Канаде ученые проанализировали состояние почти 100 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 с тяжелой формой COVID-19. Они пришли к выводу, что наличие группы крови А или АВ повышало вероятность осложнений при COVID-19, которые бы требовали интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Стоит отметить, что ранее исследователи из Китая, США и Ирана пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом SARS-CoV-2 осложнений. Люди с третьей и четвертой группами крови умирают чуть реже. наименьшей уязвимостью к коронавирусу обладают люди с первой группой крови.