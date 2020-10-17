Москва, , 09:22 — REGNUM В Российской Федерации разрабатывается препарат против коронавируса SARS-CoV-2, который будет прицельно останавливать размножение этого коронавируса. Об этом сообщил журналистам академик РАК Рахим Хаитов.

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Ученый рассказал, что на сегодняшний день в мире ещё нет лекарства, которое бы прицельно останавливало репликацию коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека. Однако российские специалисты разрабатывают такое лекарство.

«Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — сообщил академик Хаитов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что на сегодняшний день единственным эффективным терапевтическим средством против коронавируса SARS-CoV-2 у пациентов с тяжелой формой COVID-19 является препарат дексаметазон.

Стоит отметить, что в России зарегистрированы и уже продаются препараты против коронавируса на основе фавипиравира.