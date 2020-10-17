Москва, , 04:28 — REGNUM Российские учёные разрабатывают препарат, который будет останавливать размножение вируса, сообщили 17 октября в пресс-службе Минздрава России.

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По словам главного аллерголога-иммунолога ведомства, академика РАН Рахима Хаитова, сегодня не существует лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса.

«Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — объяснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России зарегистрировали вторую вакцину против нового коронавируса. Её разработали в новосибирском научном центре «Вектор».

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