Ульяновск, , 16:53 — REGNUM Школьник из Ульяновской области вошёл в число победителей всероссийского конкурса «Юннат — 2020». Он представил мини-трактор, переоборудовав мотоблок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Десятиклассник Дмитрий Окольнов из Барышского района стал лучшим в номинации «Инженерия, механизация и робототехника» федерального конкурса «Юннат». В нём приняли участие более 110 школьников из 46 регионов. Конкурс направлен на повышение мотивации к опытно-исследовательской и проектной деятельности в области сельского хозяйства.

Ульяновский школьник победил с проектом «Мотоблок-земледелец», создав на основе мотоблока своего рода мини-трактор: ученик, в частности, сконструировал передний адаптер, приспособление для навесного оборудования, обеспечил его электрикой.

Отмечается, что модернизированный мотоблок использовался при посадке картофеля на школьном участке, который также перекопан. Затем он использовался на семейном участке, а зимой помогал расчищать снег при помощи навесного ковша.

Напомним, в регионе модернизуется система профессионального образования. Создаются самостоятельные профессиональные образовательные организации, занимающиеся подготовкой кадров для ведущих отраслей экономики по шести направлениям: строительство, ЖКХ, железнодорожный транспорт, промышленность, торговля и общественное питание, медицина.