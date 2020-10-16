Стокгольм, , 13:55 — REGNUM В свой авторской статье, опубликованной в журнале Time, профессор Гётеборгского университета и член Королевской академии наук Швеции Эндрю Юинг, обеспокоен, что в настоящее время многие страны обращаются к примеру Швеции и пытаются выработать так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу, игнорируя рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

«Я искренне обеспокоен тем, что страны теперь используют шведскую модель», — заявил Юинг в свое комментарии газете Aftonbladet.

Не секрет, что Швеция получила значительную долю критики в свой адрес за то, что этой весной власти страны отказались вводить жесткий карантин и, как следствие, пагубный для экономики локдаун. Похоже, что некоторые страны теперь хотят последовать шведскому примеру.

Однако Юинг предупреждает, что игнорирование последствий распространения коронавируса — не самый лучший выход.

«Коллективный иммунитет можно получить и с помощью вакцины», — заявил Юинг.