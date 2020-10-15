Тюмень, , 20:24 — REGNUM В Тюменской области суд признал виновным АО «Мостострой-11» в нарушении культурно-исторического слоя при проведении строительных работ на Базарной площади Тобольска. Об этом 15 октября 2020 года сообщает пресс-служба Тобольского городского суда.

Судом установлено, что при благоустройстве Базарной площади «Мостострой-11» использовал тяжёлую технику — самосвалы и экскаваторы — в непосредственной близости от объектов культурного наследия, тогда как возле таких объектов можно работать только лопатами.

Кроме того, «Мостострой-11» не обеспечил безопасность культурных строений, не укрепив траншеи и ямы, выкопанные возле зданий, подпорными стенками, а возле объекта культурного наследия «Магазин купца Голева-Лебедева» была оборудована площадка для хранения грунта. Компания оштрафована на 200 тыс. рублей.

Напомним, варварская реконструкция Базарной площади летом 2020 года в Тобольске была остановлена после протестов историков и археологов, бивших тревогу о нарушении 400-летнего культурно-исторического слоя. Днём здесь активно работали экскаваторы, ночью — «чёрные археологи» с металлоискателями в поисках старинных монет и других артефактов.

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