Москва, , 14:31 — REGNUM Ученые нашли 24 планеты за пределами нашей Солнечной системы, на которых могут быть условия, более подходящие для жизни, чем на Земле. Как заявил ИА REGNUM 15 октябрязаведующий лабораторией беспилотных летательных аппаратов МФТИ (вуз-участник проекта «5−100») Александр Родин, статья американских коллег, опубликованная в авторитетном журнале Astrobiology, представляет собой яркий пример телеологии в современной науке.

«Это изначально богословский термин означает методологию исследований, основанную на предположении о конечной цели, которой подчинен исследуемый процесс — в данном случае, развитию внеземной жизни. Излишне, наверное, напоминать, что никаких свидетельств существования самого предмета исследования у нас нет — есть только извечное любопытство пытливого разума, главный движитель познания на протяжении всей человеческой истории. Все это говорит о том, что современная наука очень далеко ушла от классических принципов позитивизма, и даже в таких областях, как исследования Вселенной, где еще столетие назад господствовал точных расчет и сухая логика, понятие «точная наука» стремительно теряет смысл», — отметил Родин.

По его словам, не означает, что к исследованиям в этой области нельзя серьезно относиться. Напротив, открытие повсеместного распространения внесолнечных планетных систем год назад удостоилось Нобелевской премии и является, на мой взгляд, одним из важнейших прорывов в мировоззрении человечества за последнее столетие. «Только в нашей Галактике примерно 100 миллиардов звезд, и у многих из них есть планетные системы. Пока технические возможности не позволяют нам наблюдать планеты, похожие на Землю, однако можно не сомневаться, что это лишь дело времени и, безусловно, встанет вопрос об их обитаемости», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что авторы исследования, вполне в духе времени, решили прописать планетам KPI по обитаемости, взяв за единицу Землю. «Нет ничего удивительного в том, что даже в скудном каталоге внесолнечных планет, которыми обладает современная астрономия, нашлись объекты, у которых этот индекс больше, чем у Земли. Однако, как и в управленческой практике, KPI может иметь весьма отдаленное отношение к реальности, а может и не иметь его вовсе. Установить это мы сможем лишь тогда, когда появятся надежные методы дистанционного обнаружения биологической активности, ведь направить аппарат даже к ближайшим звездам и получить от него разумную информацию в обозримой перспективе человечество не сможет», — пояснил Родин.

«Подобные дистанционные методы пока крайне ненадежны, даже когда речь идет о ближайших к нам планетах, доступных для межпланетных зондов. Однако постепенный прогресс в спектральных методах анализа делает их все более информативными, давая подчас неожиданные результаты. Так, недавно российские ученые из Института космических исследований РАН, опираясь на данные спектрометрического комплекса ACS на орбите Марса, практически «закрыли» вопрос о метане — простейшем органическом веществе — в атмосфере Красной планеты, который широко обсуждался с начала нынешнего столетия и даже неоднократно «измерялся» при помощи наземных телескопов, орбитальных аппаратов и марсоходов. Не исключено, что открытие фосфина — простейшего фосфороорганического вещества, недавно обнаруженного в атмосфере Венеры и также вызвавшее горячие дискуссии относительно его возможного биогенного происхождения, также получит простое объяснение без привлечения гипотезы о внеземной жизни», — добавил он.

«Но в целом, как и в древние времена, окончательным критерием истины является практика ‑ и если мы когда-нибудь столкнемся с внеземными формами жизни, нам придется как-то с этим жить. Пока же мы можем лишь мечтать, фантазировать, делать теоретические выкладки либо придумывать KPI», — резюмировал эксперт.