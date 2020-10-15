Пенза, , 14:49 — REGNUM Врачи Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко впервые провели уникальную операцию пациентам, страдающим хронической нейропатической болью. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Три тестовые операции, во время которых консультировали московские специалисты, были проведены накануне. Под местной анестезией через прокол кожи, эпидурально в спинномозговой канал имплантируется электрод, который соединяется с внешним генератором. С помощью излучения слабых электрических импульсов генератором происходит уменьшение восприятия болевых сигналов, объясняют врачи. Электрические импульсы пациент ощущает как приятное покалывание в болезненной области. Пациент, таким образом, перестает чувствовать мучительную боль, получив взамен комфортное ощущение тепла. Этот этап лечения — первый.

На 2-ом этапе генератор внедряется в подкожный карман. Пациент получает маленький ручной программатор, который включает и выключает, а также изменяет интенсивность и частоту электрических импульсов. Раз в полгода пациент осматривается врачом и проводится проверка правильности работы устройства.

Нейростимуляторы позволяют уменьшить прием обезболивающих препаратов, повышают работоспособность и качество жизни пациента, уверяют медики. Но только врач может подобрать тактику лечения, избавляющую от боли, так как метод нейростимуляции спинного мозга имеет противопоказания.

ИА REGNUM напоминает, летом в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступил новый операционный микроскоп последнего поколения, с помощью которого проводятся сложнейшие нейрохирургические операции. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на его приобретение было выделено порядка 30 млн рублей.

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