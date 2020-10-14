Стокгольм, , 22:51 — REGNUM Сегодня, 14 октября, в ходе своей пресс-конференции министр науки и высшего образования Матильда Эрнкранс заявила, что Швеция планирует осуществить запуск своего первого спутника в 2022 году. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Министр также объявила о том, что правительство Швеции приняло решение профинансировать строительство места запуска первого спутника, которое будет расположено на ракетном полигоне в Эсрейндже.

Таким образом, Швеция станет одной из немногих стран, которые запускают космические летательные аппараты, и первой страной, которая запустит свой собственный спутник на околоземную орбиту с территории Европы, отмечают журналисты.

Шведская космическая корпорация (SSC), управляющая базой в Эсрейндже, рассчитывает осуществить запуск своего первого спутника в 2022 году.