Москва, , 22:00 — REGNUM Россия намерена внести «поправки Зевса» в предложенное США соглашение по участию РФ в американской лунной программе «Артемида», заявил 14 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Есть соглашение «Артемида». Как вы знаете, Артемида была греческой богиней. Мы готовим сейчас поправки Зевса к этому соглашению», — в шутку сформулировал пояснение Рогозин.

При этом было указано, что вне зависимости от успеха или провала программы «Артемида» российская дальняя транспортная космическая система должна иметь техническую возможность стыковки с американскими космическими аппаратами.

«Как решить этот вопрос, мы сейчас будем обсуждать», — добавил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского аэрокосмического агентства NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду на участие России в «Соглашениях Артемиды», устанавливающих основные принципы освоения Луны.

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