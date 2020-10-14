Вашингтон, , 21:43 — REGNUM NASA рассчитывает в ближайшем будущем заключить соглашение с Россией о поочередных орбитальных полетах российских космонавтов на кораблях США и астронавтов NASA на российских «Союзах», сообщил 14 октября журналистам руководитель американской орбитальной программы Джоэл Монталбано.

«Если не получится согласовать это до апреля, то будем стараться достичь этого в ближайшем будущем», — заявил Монталбано.

По его словам, долгосрочная цель NASA заключается в том, чтобы организовать «перекрестную» систему доставки на МКС космонавтов РФ на американских кораблях и американских астронавтов на российских «Союзах».

"Как вы понимаете, это очень непростая задача, так как все необходимые для этого согласования мы должны получить на высоком правительственном уровне, а такие согласования требуют какого-то времени», — пояснил Джоэл Монталбано.

Стоит отметить, что по этому поводу исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев пояснил, что для реализации таких проектов Роскосмос должен убедиться «в надежности и безопасности этого корабля, чем сейчас и занимаются специалисты».

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