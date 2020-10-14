Тегеран, , 09:00 — REGNUM 12 октября министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что отечественная вакцина от COVID-19 будет испытана на людях в ближайшие недели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 октября.

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На 67-м региональном совещании Восточного Средиземноморья Всемирной организации здравоохранения, которое проходило в режиме видеоконференции, Намаки рассказал о производстве вакцины против опасного вируса в Иране.

Он отметил, что в стране продолжается процесс производства вакцины, а испытания на обезьянах показали хорошие результаты. Намаки подчеркнул, что все этапы производства вакцины основаны на международных стандартах.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари заявила, что с учётом 272 новых жертв за последние сутки их общее число по стране возросло до 28 816 человек.

«Еще около 4533 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.