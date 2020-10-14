Вашингтон, , 01:29 — REGNUM В компании Johnson & Johnson рассчитывает на возобновление испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 уже через несколько дней. Об этом финансовый директор компании Джозеф Уолк сообщил 13 октября, в ходе интервью газете The Wall Street Journal.

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О приостановке третьего этапа испытаний вакцины компании Ad26. COV2. S, в которых принимают участие 60 тысяч добровольцев в восьми странах мира, было объявлено 12 октября. Инициатором этого в связи с выявлением «необъяснимой болезни» у одного из участников исследований стал «независимый комитет». Уолк отметил, что расследование случившегося «всё ещё идёт» и «выразил надежду на то, что исследования приостановлены лишь на несколько дней».

По словам представителя Johnson & Johnson, руководство компании в настоящее время ещё не знает, в какую из двух групп входил человек, у которого было выявлено заболевание — группу тех, кому сделали прививку или тех, кому ввели плацебо. Уолк уточнил, что работа по наращиванию компанией производственных мощностей для выпуска вакцины в необходимых объёмах — более одного миллиарда доз до конца 2021 года — продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель ВОЗ заявил, что решающее значение при испытаниях вакцин имеет безопасность, потому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила приостановку тестирования такого препарата американской компанией Johnson&Johnson.

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