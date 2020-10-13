Оттава, , 23:50 — REGNUM Канадская компания Pharmather, специализирующаяся на медико-биологических науках, в настоящее время сосредоточена на исследованиях и разработке психоделических фармацевтических препаратов, применяя при этом новый подход к этому процессу.

Об этом сообщает информационное агентство The Deep Dive.

В настоящее время компания сосредоточена на изучении мозга и нервной системы человека и намеревается использовать в своих научных наработках технологию ИИ, который будет находить новые применения психоделических медицинских препаратов в сочетании с уже одобренными FDA (управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов препаратами, аналогичное FDAСША).

Использование ИИ в этом направлении рассматривается как способ снизить риск на пути к клиническим испытаниям. ИИ будет использоваться для прогнозирования результатов связывания психоделических химических соединений с уже одобренными FDA лекарствами на основе анализа целевого взаимодействия, а затем с помощью кластерного анализа для прогнозирования новых показателей.

Результаты будут уточняться до тех пор, пока компания не станет уверенной в своих прогнозах, на основании чего она будет проводить необходимые исследования, чтобы продолжить доклинические и клинические испытания.

Первоначально Pharmather будет ориентирована на ряд заболеваний в зависимости от их распространенности. Первоначальные цели включают депрессию, острую боль, черепно-мозговую травму, хроническую боль, инсульт, невропатическую боль, паркинсонизм и комплексный региональный болевой синдром. Кроме того, был определен ряд недугов для будущего изучения, включая болезнь Хантингтона, болезнь Альцгеймера, биполярное расстройство и другие.

В настоящее время компания работает над простой моделью «открытие — разработка — реализация», ключевой отличительной чертой которой является использование технологии ИИ в рамках этой модели. После открытия Pharmather будет проводить исследования и разработки по объединению психоделиков с лекарствами, одобренными FDA, с целью обеспечения доставки лекарств в организм с помощью микроигл.

Эта методология уже привела к созданию надежной линейки продуктов Pharmather, которая в настоящее время сосредоточила внимание на пяти новых продуктах. Первые два продукта, обозначенные как PT-001 и PT-002, ориентированы на использование кетамина в сочетании с одобренным FDA препаратом для устранения симптомов болезни Паркинсона и депрессии, которые, как полагают, проходят доклинические испытания под шифром 505 (b) (2).

Шифр 505 (b) (2) представляет собой полные отчеты об исследованиях безопасности и эффективности, в которых некоторая информация, необходимая для утверждения лекарственного препарата FDA, исходит от исследования, которые не проводились заявителем.

С точки зрения непрофессионала это означает, что исследования безопасности и эффективности уже были проведены ранее, что позволяет пропустить часть процесса, обеспечивая скачок к этапу клинических испытаний. Компания может использовать этот путь благодаря закреплению психоделического соединения на одобренном FDA лекарстве для создания новой комбинации лекарств.

Что касается кетамина, компания в настоящее время имеет эксклюзивную лицензию Университета медицинских наук Аризоны на использование своего патента на методы лечения двигательных расстройств. Технология, лежащая в основе патента, содержит надежные данные о переносимости, безопасности и долгосрочном сокращении неестественных непроизвольных движений, а также снижает депрессию у пациентов с болезнью Паркинсона.

У Pharmather в настоящее время имеется обширный портфель интеллектуальной собственности (IP), ориентированный на ряд различных областей фармацевтической отрасли, который включает в себя технологии, связанные с кетамином, псилоцибином, трансдермальной доставкой лекарств, комбинациями лекарств и т. д. Этот портфель IP сформирован благодаря лицензиям ключевых партнеров, в том числе с Университета Аризоны, фармацевтических служб Camargo, Национального научно-исследовательского института здравоохранения и Онкологического центра университетской сети здравоохранения принцессы Маргарет.