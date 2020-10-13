Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Компания Johnson & Johnson из-за выявленной «необъяснимой болезни» одного из участников исследований временно остановила испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба американской фармацевтической компании.

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Как следует из заявления, дальнейшая раздача доз вакцины от заболевания COVID-19 была приостановлена «в рамках всех наших испытаний, включая третью фазу, из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний».

В компании подчёркивают, что проверка и оценка состояния заболевшего в настоящее время проводится Независимым комитетом по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB). К этому также подключены независимые медицинские специалисты.

Напомним, что 23 сентября компания приступила к третьему этапу клинических испытаний своей вакцины от коронавируса Ad26. COV2. S, в которых принимают участие 60 тысяч добровольцев в восьми странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина против коронавируса под названием Ad26. COV2. S от американской компании Johnson & Johnson смогла вызвать устойчивый иммунитет к коронавирусу.

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