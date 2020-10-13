Новосибирск, , 05:10 — REGNUM Новосибирские учёные проверили на хомяках свойства полученной ранее панели моноклональных антител человека, нейтрализующих SARS-CoV-2. В Институте молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) уточнили, что введённые здоровому животному антитела препятствуют заражению, а больному помогают быстро выздороветь. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

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Панель включает восемь антител, распознающих три участка спайк-белка вируса в области его взаимодействия с клеточным рецептором АСЕ2. Все они способны нейтрализовать живой вирус. Четыре из них делают это даже в очень низкой концентрации.

Учёные исследовали как терапевтический, когда антитела вводятся после заражения, так и профилактический эффект — до инфицирования. Обнаружилось, что при профилактическом введении антитела в дозе 10 мг/кг веса вирус в лёгких у опытных животных не обнаруживается. У хомяков из контрольной группы, которые не подвергались лечению, количество копий РНК коронавируса достигало 107. Терапевтическое применение антитела также дало хорошие результаты: у четырёх из шести животных вирус не был обнаружен, у двух — количество на грани выявления.