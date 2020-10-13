Якутск, , 05:09 — REGNUM В Нижнеколымском районе Якутии провели мониторинг популяции белых медведей на территории заповедника «Медвежьи острова» и побережья Восточно-Сибирского моря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Был обследован обширный участок прибрежной зоны от метеостанции Амбарчик до кордона инспекторов ООПТ на участке Крестовая. Вначале были замечены следы белого медведя, они были отчётливо видны на заснеженных участках тундры, а затем в другом месте появился и сам хозяин Арктики. Позже участникам группы удалось увидеть ещё несколько белых медведей — среди них были самцы и самки, а также молодые особи», — сообщается на официальной странице Национального парка «Ленские Столбы» в Instagram.

Министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев и директор нацпарка Аркадий Семёнов договорились о продолжении работы по охране белых медведей в рамках работы государственного природного заповедника «Медвежьи острова». ⠀

Авиамониторинг белых медведей в Нижнеколымском районе с помощью «Полярных авиалиний» проводился впервые. Теперь он будет проводится два раза в год: весной можно будет узнать, сколько медвежат появилось на свет, а осенью — выявлять места наибольшей концентрации белых медведей и определять общее состояние животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова на оленевода 6 октября напал белый медведь — мужчину с многочисленными ранениями вертолётом доставили в районную больницу Тикси.