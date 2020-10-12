Фучжоу, Китай, , 21:16 — REGNUM В городе Фучжоу, административном центре восточно-китайской провинции Фуцзянь, открылся третий саммит «Цифровой Китай», призванный продемонстрировать достижения страны в цифровой сфере. Об этом 12 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что целью форума является создание платформы для обменов в этой высокотехнологичной сфере.

Сообщается, что трехдневный саммит организован совместными усилиями Государственной канцелярии КНР по лемма Интернет-информации, Государственным комитетом по делам развития и реформ, Министерством промышленности и информатизации КНР, а также администрацией провинции.

На полях мероприятия запланировано проведение семи тематических секций, в том числе основной форум. Также организованы выставочная зона и конкурс инноваций. Работает онлайн-платформа для демонстрации достижений Китая в цифровом развитии.