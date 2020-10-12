Москва, , 17:25 — REGNUM Россия воздержится от крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway. Об этом 12 октября заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на 71-м Международном астронавтическом конгрессе.

Концепция станции Lunar Orbital Platform-Gateway на март 2019 года NASA

По его словам, проект в его нынешнем виде необходим в основном для решения задач, стоящих перед Соединёнными Штатами.

Российская сторона заинтересована пока лишь в том, чтобы американскими коллегами был создан шлюзовой отсек для стыковки перспективного пилотируемого корабля «Орёл», который планируется использовать для лунных миссий, отметил Рогозин.

Ранее в Роскосмосе заявляли, что Россия готова участвовать в международном проекте окололунной станции только на равных правах с NASA. Согласно проекту, Lunar Orbital Platform-Gateway должна стать пересадочным пунктом при отправке миссий на Луну и в дальний космос.