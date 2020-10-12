Сургут, Югра, , 17:17 — REGNUM Власти Сургута (ХМАО) направят 67 млн рублей на подготовку территории будущего ИА REGNUM. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Уже в следующем году сможем приступить к освоению участка в части строительства инженерных сетей, зданий, сооружений, подъездных путей», — сообщил заместитель главы города Владимир Шмидт.

Научно-технологический центр планируют построить в пойме реки Оби за Ледовым дворцом спорта в Сургуте на площади более 50 гектаров. Запланировано строительство общежития для проживания сотрудников и студентов, объектов коммерческого и социально-культурного значения. Крупномасштабный проект полностью должен воплотиться к 2030 году.

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