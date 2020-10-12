Москва, , 10:47 — REGNUM Первую отечественную вакцину от пневмококка разрабатывают в России, она войдёт в число препаратов третьего поколения. Об этом 12 октября пишет газета «Известия», ссылаясь на совместные научные статьи специалистов Института органической химии имени Николая Зелинского РАН и иммунологов из НИИ вакцин и сывороток имени Ильи Мечникова.

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Существующие вакцины основаны на полисахаридах, новый препарат будет основан на синтетических олигосахаридах. Это уменьшит, пояснили учёные, вероятность проявления каких-либо побочных эффектов. Ожидается также, что новый препарат вызовет более активную, по сравнению с существующими вакцинами, защитную реакцию на некоторые штаммы пневмококка.

Уже созданы компоненты вакцины от четырех распространенных штаммов пневмококка. Специалисты хотят определить серотипы микроорганизмов, распространенных именно в России и отдельных регионах страны. Такая вакцина будет более эффективна именно внутри РФ.

Пневмококковая инфекция вызывает развитие бактериальной пневмонии, менингита, отита и других гнойных заболеваний, она входит в число основных причин смерти. В период пандемии коронавируса вакцина от пневмококка поможет сократить число пациентов с бактериальными осложнениями. В России в настоящее время применяют только зарубежные вакцины.