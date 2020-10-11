Петропавловск-Камчатский, , 13:52 — REGNUM В качестве основной версии причин загрязнения вод Авачинского залива на Камчатке рассматриваются токсичные водоросли. Об этом сегодня, 11 октября, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Напомним, что на Камчатке до сих пор точно не знают, что привело к массовой гибели морских животных и выбросу их на берег, а также к отравлению прибрежных вод. Инцидент произошел в первых числах октября.

Выдвигались разные версии — то ли это вулканическая активность, то ли утечка с полигонов, где захоронены опасные вещества, то ли слив каких-то химиктаов с проходящего корабля.

Проводятся различные проверки, берутся анализы, но точной информации до сих пор нет. Недавно губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что при изучении спутниковых снимков было найдено судно, которое осуществило сброс неких веществ у берегов полуострова. Однако Солодов подчеркнул, что сброс был не очень значительным и он не мог привести к такой массовой гибели морских животных.

По словам Озерова, сейчас, по прошествии некоторого времени и проведенных исследований, основная версия — это токсичные водоросли, жизнедеятельность которых и привела к отравлению воды.

«Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — сказал Озеров.

Он также пояснил, что «красный прилив» — это не когда вода красного цвета, а название явления, когда в морскую и океаническую воду выделяются сильные токсины. Они могут оказывать влияние придонные организмы, рыб и на человека. Возможно, именно эти токсины и стали причинами раздражений кожи и глаз серферов, которые сообщали об этом в дни инцидента.