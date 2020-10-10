Москва, , 16:58 — REGNUM XV Всероссийский фестиваль под названием NAUKA 0+ открылся в Москве на территории Фундаментальной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом 9 октября сообщается на сайте мероприятия.

Как заявил ректор МГУ академик Виктор Садовничий, данный фестиваль, помимо прочего, включил в себя девиз «физика будущего» в честь 75-летия отечественной атомной промышленности.

Ректор отметил, что советские учёные шли наперекор большому количеству скепсиса со стороны западных физиков и, в конечном счёте, сделали практическое использование атомной энергии возможным.

«Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе», — процитировал Садовничев стихи Бориса Слуцкого.

Ректор отметил, что физикам предстоит еще разгадать множество загадок Вселенной. А фестивали, подобные этому, позволяют популяризировать научную сферу и привлечь в её состав новых интересующихся людей.

Напомним, научный фестиваль NAUKA 0+ существует с 2013 года. Он направлен на освещение результатов научного прогресса не только для деятелей науки, но и для людей совершенно всех возрастов, включая маленьких детей.