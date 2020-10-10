Лондон, , 15:21 — REGNUM Ученые из Великобритании выявили ряд новых симптомов коронавирусной инфекции, вызванной заражением коронавирусом SARS-CoV-2. Материал британской научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) был опубликован в газете Daily Mail.

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По данным этих ученых, новые симптомы заражения коронавирусом — это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Отмечается, что проявление этих симптомов зависит от возраста инфицированных и особенностей организмов зараженных коронавирусом.

Однако министерство здравоохранения Великобритании решило пока не вносить обнаруженные новые симптомы заражения коронавирусом в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования. Дело в том, что такие симптомы есть и у других болезней, однако на фоне пандемии люди могут подумать, что они заражены коронавирусом, и это ещё больше перегрузит систему здравоохранения.

Стоит отметить, что ранее ученые из Бирмингемского университета в Великобритании смогли доказать, что прием витамина D при его дефиците может быть способом уберечься от заражения коронавирусом SARS-CoV-2.