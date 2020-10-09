Пекин, , 23:47 — REGNUM Первый китайский космический зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» благополучно выполнил орбитальный маневр на пути к «красной планете», сообщает 9 октября Государственное космическое управление Китая.

Маневр был произведен в глубоком космосе на расстоянии 29,4 млн км от Земли. В ходе маневра был на восемь минут запущен основной двигатель аппарата для коррекции траектории полета.

Напомним, китайский космический зонд «Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля с космодрома на острове Хайнань. По предварительным расчетам китайских ученых, зонду потребуется порядка четырех месяцев для того чтобы долететь до орбиты Марса.

Уточняется, что за это время надо будет произвести еще две-три коррекции траектории полета.

После выхода зонда на орбиту Марса на поверхность «красной планеты» будет высажен марсоход, который вместе с орбитальным аппаратом обеспечит изучение атмосферы, рельефа, геологических характеристик, а также магнитного поля Марса.

Первые данные о Марсе «Тяньвэнь-1» должен передать в 2021 году.

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