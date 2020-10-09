Париж, , 17:46 — REGNUM Французская Национальная комиссия по управлению информационными технологиями и защите прав и свобод «порекомендовала властям как можно скорее оценить риск существования внешних пользователей персональных данных», имея в виду компанию Microsoft. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Le Figaro.

Французское агентство, регулирующее использование персональных данных на территории страны, предложило ограничить доступ компании Microsoft к базам данным по здравоохранению. Такое предложение было выдвинуто в связи с прекращением действия соглашения между США и ЕС о трансфере персональных данных.

Напомним, 7 октября основатель корпорации MicrosoftБилл Гейтс заявил, что после пандемии коронавируса мир вернется к привычному ритму в конце 2021 года.

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