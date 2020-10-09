Загреб, , 03:03 — REGNUM Хорватский биолог Мирослав Радман, имеющий французское гражданство, вечером 8 октября в Сплите был удостоен французского государственного ордена рыцаря национального ордена почетного легиона. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Передав ему эту медаль, посол Франции в Хорватии Гаэль Вейсьер сказал Радману, что он является преемником известного хорватского биолога Руджера Бошковича.

«Сегодня мы отдаем дань уважения потрясающему человеку. В большой семье учёных вы, благодаря французской и хорватской культуре, являетесь достойным преемником личностей просветитещения, таких как Руджер Бошкович», — отметил Вейсьер на церемонии в Средиземноморском Институте исследований жизни в Хорватии.

По словам посла Франции, недавние исследования Радмана, являющиеся новаторскими в области молекулярной биологии, касались его научных изысканий, призванных развеять миф о вечной молодости.